С сегодняшнего дня "Нафтогаз" получил право на вхождение в проект.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" стала собственником компании "Надра Юзовская" и получила право на разработку Юзовской газоносной площади.

Читайте такжеРынок газа сможет полноценно заработать только в следующем годуОб этом в Facebook написал глава Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) Роман Опимах.

"Положено начало разблокированию реализации соглашения о распределении углеводородов на Юзовской площади, которая находилась в статусе самой крупной "спящей" лицензии десятилетия, площадью более 7,5 тысячи квадратных метров. С сегодняшнего дня группа НАК "Нафтогаз Украины" получает право на вхождение в проект в качестве полноценного собственника ООО "Надра Юзовская", которая является стороной-инвестором по соглашению", - написал Опимах.

Что этому предшествовало

В середине декабря Кабинет министров Украины разрешил НАК "Нафтогаз Украины" приобрести 100% в уставном капитале "Надра Юзовская" у национальной акционерной крмпании "Надра Украины" и "Укрнаукагеоцентр".

Согласно проекту распоряжения Кабмина, переход прав на стопроцентную долю в "Надра Юзовская" к "Нафтогазу" произойдет после подписания акта приема-передачи, но только после получения необходимого разрешения Антимонопольного комитета Украины, который уже начал рассмотрение дела о соответствующей концентрации.

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Автор: Игорь Орел