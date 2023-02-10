Новым председателем наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" стал президент и CEO канадской энергетической компании Tenaz Energy Энтони Марино.
Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов в Facebook.
"Только что на заседании наблюдательного совета "Нафтогаза" был избран ее председатель. Поздравляю Энтони Марино с избранием! Энтони имеет значительный управленческий опыт. Сейчас является президентом и CEO энергетической компании Tenaz Energy", - написал он.
Набсовет "Нафтогаза"
28 апреля 2021 года Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета "Нафтогаза", а также председателя правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.
С 27 сентября 2021 года "НАК Нафтогаз Украины" работал без наблюдательного совета. Тогда были уволены представители государства. С этого времени функции наблюдательного совета выполнял Кабинет министров Украины.
3 ноября 2022 года правительство назначило экс-министра развития громад и территорий Алексея Чернышова новым главой правления НАК "Нафтогаз Украины". Сразу Кабинет министров поручил избранному главе начать новую конкурсную процедуру избрания и назначения наблюдательного совета компании.
24 января 2023 года Кабмин назначил новый наблюдательный совет "Нафтогаза".