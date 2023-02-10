Им стал президент и CEO канадской энергокомпании Tenaz Energy Энтони Марино.

Новым председателем наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" стал президент и CEO канадской энергетической компании Tenaz Energy Энтони Марино.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов в Facebook.

"Только что на заседании наблюдательного совета "Нафтогаза" был избран ее председатель. Поздравляю Энтони Марино с избранием! Энтони имеет значительный управленческий опыт. Сейчас является президентом и CEO энергетической компании Tenaz Energy", - написал он.

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Набсовет "Нафтогаза"

28 апреля 2021 года Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета "Нафтогаза", а также председателя правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

С 27 сентября 2021 года "НАК Нафтогаз Украины" работал без наблюдательного совета. Тогда были уволены представители государства. С этого времени функции наблюдательного совета выполнял Кабинет министров Украины.

3 ноября 2022 года правительство назначило экс-министра развития громад и территорий Алексея Чернышова новым главой правления НАК "Нафтогаз Украины". Сразу Кабинет министров поручил избранному главе начать новую конкурсную процедуру избрания и назначения наблюдательного совета компании.

24 января 2023 года Кабмин назначил новый наблюдательный совет "Нафтогаза".

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