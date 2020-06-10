"Нафтогаз" отозвал Витренко с позиции представителя компании в наблюдательном совете "Укрнафты"

Новым представителем «Нафтогаза» стал Николай Гавриленко, директор дивизиона «Нефть» группы.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» отозвала Юрия Витренко с позиции представителя компании в наблюдательном совете компании «Укрнафта».

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

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Сообщается, что новым представителем «Нафтогаза» стал Николай Гавриленко, директор дивизиона «Нефть» группы.

Отмечается, что он продолжит регулировать проблемные вопросы, которые остались нерешенными.

Относительно дальнейшего взаимодействия «Нафтогаза» с «Укрнафтой» отвечает финансовый директор «Нафтогаза» Петер ван Дрил.

Как сообщал УНИАН, 13 мая исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что получил уведомление об увольнении его из компании через два месяца, в связи с трансформацией "Нафтогаза".

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Ее доля в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2017 году составила 65,7%, доля в общей добыче газа – 5,3%. На балансе предприятия находится 43 буровые установки, 1936 нефтяных и 168 газовых скважин.

«Укрнафта» владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. 50%+1 акция компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».

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