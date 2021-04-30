Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» выразил несогласие с решением правительства об увольнения Андрея Коболева с поста главы правления и считает, что это приведет к негативным последствиям для компании и для Украины в целом.
Об этом сообщила пресс-служба.
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Набсовет считает, что прекращение полномочий председателя правления правительством без привлечения наблюдательного совета противоречит требованиям украинского законодательства и руководящим принципам корпоративного управления на предприятиях государственной формы собственности.
«Это представляет серьезную угрозу непрерывности хозяйственной деятельности Группы «Нафтогаз», а также реализации реформы корпоративного управления в государственном секторе экономики Украины. Мы очень обеспокоены тем, что принятые решения приведут к негативным последствиям не только для компании, но и для Украины, учитывая, что поступления в государственный бюджет в форме дивидендов, налога на прибыль и других налогов от компании является существенными», - сказано в сообщении.
Согласно сообщению, несмотря на то, что «Нафтогаз» обеспечивает более 13% доходов бюджета, привлекает средства на международных рынках капитала, управление компанией в лучших практиках корпоративного управления является важным для финансовой стабильности государства.
Также набсовет выразил несогласие с решением Кабинета министров признать работу правления компании в 2020 году неудовлетворительной.
«В рамках своей компетенции мы осуществили оценку результатов работы этого состава правления в 2020 году и считаем их очень высокими, а то и отличными, учитывая условия, в которых работала команда», - отметили в набсовете.
Что этому предшествовало
- 28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.
- Основанием для принятия такого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.
- По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.
- В "Нафтогазе" заявили, что это решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.
- 29 апреля 2021 года в Госдепартаменте США прокомментировали кадровые перестановки в «Нафтогазе».
- 29 апреля 2021 года Коболев заявил, что не планирует устраивать цирк и подставлять госкомпанию.
- Однако, в тот же день, 29 апреля 2021 года пресс-служба "Нафтогаза" заявила о том, что Коболев будет обжаловать свое увольнение.
- 30 апреля 2021 года в Кабмине назвали причину увольнения Коболева из "Нафтогаза".
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