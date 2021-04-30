Также набсовет выразил несогласие с решением Кабинета министров признать работу правления компании в 2020 году неудовлетворительной.

Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» выразил несогласие с решением правительства об увольнения Андрея Коболева с поста главы правления и считает, что это приведет к негативным последствиям для компании и для Украины в целом.

Об этом сообщила пресс-служба.

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Набсовет считает, что прекращение полномочий председателя правления правительством без привлечения наблюдательного совета противоречит требованиям украинского законодательства и руководящим принципам корпоративного управления на предприятиях государственной формы собственности.

«Это представляет серьезную угрозу непрерывности хозяйственной деятельности Группы «Нафтогаз», а также реализации реформы корпоративного управления в государственном секторе экономики Украины. Мы очень обеспокоены тем, что принятые решения приведут к негативным последствиям не только для компании, но и для Украины, учитывая, что поступления в государственный бюджет в форме дивидендов, налога на прибыль и других налогов от компании является существенными», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, несмотря на то, что «Нафтогаз» обеспечивает более 13% доходов бюджета, привлекает средства на международных рынках капитала, управление компанией в лучших практиках корпоративного управления является важным для финансовой стабильности государства.

Также набсовет выразил несогласие с решением Кабинета министров признать работу правления компании в 2020 году неудовлетворительной.

«В рамках своей компетенции мы осуществили оценку результатов работы этого состава правления в 2020 году и считаем их очень высокими, а то и отличными, учитывая условия, в которых работала команда», - отметили в набсовете.

Что этому предшествовало

28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

Основанием для принятия такого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.

По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.

В "Нафтогазе" заявили, что это решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.

29 апреля 2021 года в Госдепартаменте США прокомментировали кадровые перестановки в «Нафтогазе».

29 апреля 2021 года Коболев заявил, что не планирует устраивать цирк и подставлять госкомпанию.

Однако, в тот же день, 29 апреля 2021 года пресс-служба "Нафтогаза" заявила о том, что Коболев будет обжаловать свое увольнение.

30 апреля 2021 года в Кабмине назвали причину увольнения Коболева из "Нафтогаза".

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Автор: Анна Бредихина