На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину французская компания TotalEnergies заявила, что продаст свою долю в "Тернефтегаз", совместном предприятии с российским "Новатек".
Об этом сообщает "Европейская правда".
Решение о продаже было принято на фоне критики компании за связь со страной-агрессором.
26 августа TotalEnergies и "Новатек" подписали окончательный договор купли-продажи 49% акций TotalEnergies в "Тернефтегазе".
Закрытие ожидается в сентябре 2022 года.
Война в Украине и скандал с TotalEnergies:
24 августа 2022 года французскую компанию уличили в поставках авиатоплива российским летчикам, бомбящим Украину.
Поставки газового конденсата осуществлялись через долю французской фирмы в совместном предприятии с российским "Новатэком".
Le Monde удалось проследить цепочку поставок от Термокарстового газового месторождения в Сибири до двух военных авиабаз (Морозовская и Мальчево), на каждой из которых размещена эскадрилья многоцелевых истребителей.
Неправительственные организации заявили, что эти две базы использовались для нанесения ударов по объектам в Украине.
25 августа во Франции призвали расследовать возможные связи TotalEnergies с российской армией.