Решение о продаже было принято на фоне критики компании за связь со страной-агрессором.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину французская компания TotalEnergies заявила, что продаст свою долю в "Тернефтегаз", совместном предприятии с российским "Новатек".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Решение о продаже было принято на фоне критики компании за связь со страной-агрессором.

Відео дня:

26 августа TotalEnergies и "Новатек" подписали окончательный договор купли-продажи 49% акций TotalEnergies в "Тернефтегазе".

Закрытие ожидается в сентябре 2022 года.

Война в Украине и скандал с TotalEnergies:

24 августа 2022 года французскую компанию уличили в поставках авиатоплива российским летчикам, бомбящим Украину.

Поставки газового конденсата осуществлялись через долю французской фирмы в совместном предприятии с российским "Новатэком".

Le Monde удалось проследить цепочку поставок от Термокарстового газового месторождения в Сибири до двух военных авиабаз (Морозовская и Мальчево), на каждой из которых размещена эскадрилья многоцелевых истребителей.

Неправительственные организации заявили, что эти две базы использовались для нанесения ударов по объектам в Украине.

25 августа во Франции призвали расследовать возможные связи TotalEnergies с российской армией.

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