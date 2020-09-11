По словам Мааса, если Россия примет участие в расследовании случившегося, то Германия может воздержаться от подобных мер.

Власти Германии рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве реакции на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, итоговое решение зависит от действий России.

Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ZDF.

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Условие ФРГ

По словам Мааса, если Россия примет участие в расследовании случившегося, то Германия может воздержаться от подобных мер.

«Нельзя говорить о том, что раз санкции не действуют, то и не нужно никакие вводить. Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил», — пояснил министр.

"Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил", - заявил глава МИД ФРГ.

Ранее Маас говорил, что дискуссию вокруг отравления Навального не следует сужать до вопроса реализации проекта «Северный поток-2». Он отмечал, что в работе над ним участвуют более ста компаний из 12 европейских стран и около половины из этих компаний немецкие. Глава МИДа сообщил, что те, кто требуют пересмотра позиции по «Северному потоку-2», должны осознавать последствия такого шага.

Хронология событий

20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали.

Через два дня его эвакуировали из Омска в берлинскую клинику Charite.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы «Новичок» в крови, мочи и на коже Навального.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 государств-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи отравлением Навального.

6 сентября министр иностранных дел Германии Гайко Масс в интервью в газете Bild am Sonntag указал, что "надеется на то, что Россия не заставит ФРГ изменить свою позицию относительно "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

В то же время глава немецкой дипломатии признал, что отказ от завершения строительства газопровода нанесет ущерб интересам ряда фирм из Германии и других европейских стран.

В тот же день министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что готова обсуждать вопрос введения санкций против России, в том числе касательно недостроенного газопровода "Северный поток-2".

Вместе с тем, как заявил 7 сентября представитель канцлера Германии, Ангела Меркель не исключает, что ситуация вокруг отравления Навального может сказаться на будущем газопровода «Северный поток-2».

8 сентября 2020 года в Кремле заявили, что не видят оснований для переговоров с Германией по «Северному потоку-2».

В тот же день, 8 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия должна прекратить строительство "Северного потока-2".

9 сентября 2020 года Польша предложила Германии альтернативу "Северному потоку-2".

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Автор: УНИАН