Отмечается, что проект приближает Мариуполь к европейским стандартам энергоэффективности.

В Мариуполе Северная экологическая финансовая корпорация NEFCO, муниципалитет и меткомбинат "Азовсталь" группы "Метинвест" подписали договор о реализации инвестпроекта по модернизации систем централизованного теплоснабжения.

Этот проект позволит обеспечить жителей Левобережного района города качественным теплоносителем. Так, "Азовсталь" будет подавать вторичный пар из сетей предприятия на котельную "Мариупольтеплосети". А котельная в обратную сторону направит конденсат, образовавшийся из этого пара, рассказал исполняющий обязанности генедиректора, директор по технологии и качеству МК "Азовсталь" Дмитрий Зотов.

Читайте такжеВ Киеве подешевело отопление: повезло жителям 462 домов"Проект приближает Мариуполь к европейским стандартам энергоэффективности и качества предоставления муниципальных услуг", - заявил Вадим Бойченко, мариупольский городской голова.

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг выразил надежду, что стратегическое решение совместно работать над вопросом энергоэффективности действительно оправдает себя. "Для Украины это не только вопрос климата, но и национальной безопасности", - отметил он.

Отмечается, что для реализации проекта планируется монтаж паропровода и конденсатопровода между комбинатом "Азовсталь" и городской котельной. Предприятие планирует поставлять городу 4 тыс. 258 тонн пара в месяц.

Автор: Григорий Бондарь