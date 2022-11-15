Группа экспертов проверит атомные электростанции.

Международное агентство по атомной энергетике в ближайшие недели отправит миссии по ядерной безопасности на три действующие атомные электростанции в Украине, а также на Чернобыльскую АЭС.

Об этом говорится на сайте МАГАТЭ со ссылкой на информацию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.

"По запросу Украины между правительством и МАГАТЭ достигнута договоренность о направлении групп экспертов Агентства по ядерной безопасности на Пивденноукраинскую, Хмельницкую и Ривненскую атомные электростанции. Согласно договоренностям, МАГАТЭ также отправит свою третью за время вооруженной агрессии экспертную миссию в Чернобыль", – говорится в сообщении.

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Кроме того, одна из миссий экспертов постоянно присутствует на крупнейшем объекте страны – Запорожской АЭС. Также МАГАТЭ недавно завершило проверку в трех других местах в Украине по просьбе правительства после обвинений РФ в незаконной деятельности.

На начальном этапе каждая миссия продлится около недели, но за этим могут последовать другие миссии, если это будет необходимо.

Ситуация на ЗАЭС:

Запорожская АЭС с 4 марта находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС - Энергодар.

С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточивается.

5 октября Путин издал "указ" о присвоение оккупированной Запорожской АЭС.

11 октября 2022 года стало известно о том, что оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом".

14 октября В МАГАТЭ заявили о приближении к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

4 ноября 2022 года появилась информация о том, что Россия хочет перевести ЗАЭС на свою электросеть.

5 ноября 2022 года ЗАЭС была снова подключена к энергосистеме Украины.

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