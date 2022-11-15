Международное агентство по атомной энергетике в ближайшие недели отправит миссии по ядерной безопасности на три действующие атомные электростанции в Украине, а также на Чернобыльскую АЭС.
Об этом говорится на сайте МАГАТЭ со ссылкой на информацию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
"По запросу Украины между правительством и МАГАТЭ достигнута договоренность о направлении групп экспертов Агентства по ядерной безопасности на Пивденноукраинскую, Хмельницкую и Ривненскую атомные электростанции. Согласно договоренностям, МАГАТЭ также отправит свою третью за время вооруженной агрессии экспертную миссию в Чернобыль", – говорится в сообщении.
Кроме того, одна из миссий экспертов постоянно присутствует на крупнейшем объекте страны – Запорожской АЭС. Также МАГАТЭ недавно завершило проверку в трех других местах в Украине по просьбе правительства после обвинений РФ в незаконной деятельности.
На начальном этапе каждая миссия продлится около недели, но за этим могут последовать другие миссии, если это будет необходимо.
Ситуация на ЗАЭС:
Запорожская АЭС с 4 марта находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС - Энергодар.
С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточивается.
5 октября Путин издал "указ" о присвоение оккупированной Запорожской АЭС.
11 октября 2022 года стало известно о том, что оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом".
14 октября В МАГАТЭ заявили о приближении к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС.
4 ноября 2022 года появилась информация о том, что Россия хочет перевести ЗАЭС на свою электросеть.
5 ноября 2022 года ЗАЭС была снова подключена к энергосистеме Украины.