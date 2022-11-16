Во время потери доступа к электроэнергии два реактора Хмельницкой АЭС были выключены.

Во вторник, 15 ноября, в результате массированной ракетной атаки России по Украине Хмельницкая атомная электростанция полностью потеряла доступ к сети на более чем девять часов.

Как сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Хмельницкая АЭС работала от дизельных генераторов.

"Вчера Хмельницкая атомная электростанция потеряла весь доступ к электросети более чем на девять часов из-за военных атак в стране, что заставило ее временно полагаться на дизельные генераторы для резервного питания", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время потери доступа к электроэнергии два реактора ХАЭС были выключены.

"Это было очень тревожное событие. Это показывает потенциальные риски для ядерной безопасности и безопасности (в целом), с которыми сталкиваются все ядерные объекты Украины во время этой ужасной войны", – подчеркнули в МАГАТЭ.

Война в Украине: деятельность МАГАТЭ

15 ноября 2022 года стало известно, что Международное агентство по атомной энергетике в ближайшие недели отправит миссии по ядерной безопасности на три атомные электростанции в Украине, а также на Чернобыльскую АЭС.

Кроме того, наблюдатели МАГАТЭ присутствуют и на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что украинский персонал, который выполняет жизненно важные задачи на Запорожской АЭС, находится под постоянным давлением.

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