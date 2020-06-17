Назад в прошлый век: Шмыгаль заявил, что украинская энергетика должна работать на угле

По его словам, после решения правительства, например, госкомпания "Центрэнерго" будет закупать и использовать уголь с украинских государственных шахт.

Основным топливом для производства электроэнергии в Украине должен быть украинский уголь, что позволит обеспечить отечественные шахты рынком сбыта.

Читайте такжеБуславец хочет запретить сжигать газ на ТЭС ради угольных шахт

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Основным топливом для производства электроэнергии должен быть украинский уголь. Мы закупаем импортный газ в то время, как наши шахтеры сидят без работы из-за отсутствия рынка сбыта. Эту ситуацию необходимо изменить", - отметил Шмыгаль.

По его словам, после соответствующего решения правительства, например, государственная компания "Центрэнерго" будет закупать и использовать уголь с украинских государственных шахт.

"Простой пример, после нашего решения государственная компания "Центрэнерго" будет закупать и использовать уголь с украинских государственных шахт. Так мы поддерживаем украинских шахтеров и сохраняем в этой отрасли более 20 тысяч рабочих мест", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее временный министр энергетики Ольга Буславец скандальным образом решила отключить три атомных энергоблока и снизить мощность еще на пяти блоках государственного предприятия "Энергоатом", производящем самую дешевую электроэнергию в стране. Это дало возможность другим видам генерации, а именно угольной и солнечной, сохранить свои доходы.

Читайте такжеОчевидна прямая зависимость назначения Буславец на должность и запуском "грязных" энергоблоков - нардеп

Самое интересное, что другие производители – это угольные теплоэлектростанции, две трети которых входят в частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. А также возобновляемая энергетика, где самая большая доля рынка - более 20 процентов - принадлежит тому же холдингу ДТЭК.

Совпадений и случайностей здесь быть не может. Буславец была назначена на должность заместителя министра Минэкоэнерго с возложением обязанностей главы ведомства в середине апреля. Кандидатуру одобрил премьер-министр Денис Шмигаль, ранее работавший топ-менеджером в компании "ДТЭК-Западэнерго".

Председатель профильного энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что с легкой руки Буславец во время пребывания на посту руководителя директората энергетических рынков Министерства энергетики своего времени была принята известная формула "Роттердам+". Как известно, доходы от этой скандальной формулы тоже получил ДТЭК.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram