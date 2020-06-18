Кабмин без обсуждения отдал Буславец контроль над аукционами по нефти и сжиженному газу

Кабмин по предложению временного министра энергетики Ольги Буславец передал Минэнерго контроль над аукционами по продаже нефти сырой, газового конденсата и сжиженного газа.

Кабинет министров по предложению временного министра энергетики Ольги Буславец принял постановление, которым передал Минэнерго формирование состава аукционного комитета по проведению биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа.

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Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 17 июня, по процедуре без обсуждения.

Документом внесены изменения в постановление Кабинета министров №570 от 16 октября 2014 года.

В частности, теперь персональный состав аукционного комитета будет состоять из пяти представителей Минэнерго и утверждаться приказом министерства.

Ранее в состав аукционного комитета входили по 4 представителя от Минэнерго и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а персональный состав аукционного комитета утверждался совместным приказом двух министерств.

В пояснительной записке Минэнерго среди оснований для принятия постановления указало, что специалисты Минэкономики не имеют необходимых знаний в сфере технологических процессов производства, хранения и транспортировки углеводородов.

"Их присутствие в составе аукционного комитета усложняет процедуру своевременного принятия решений по организации проведения биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа", – отмечается в обосновании к документу.

Также постановлением внесены изменения в формулу определения стартовой цены на сжиженный газ.

Напомним, продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.

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