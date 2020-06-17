Кабмин установил приоритетность использования украинского угля на ТЭС

По словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец, ситуация со снижением спроса на отечественный уголь является недопустимой.

Правительство приняло распоряжение о приоритетности использования украинского энергетического угля на тепловых электростанциях, что позволит обеспечить отечественные шахты рынком сбыта.

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Соответствующее решение было принято на очередном заседании правительства.

"Ситуация с искусственным снижением спроса на отечественный уголь является недопустимой, учитывая, что это приводит к приостановке шахт, задержке выплат зарплаты шахтерам и в целом к росту социальной напряжённости в угольных регионах. Данный проект распоряжения предусматривает приоритетное использование украинского энергетического угля для производства электроэнергии на тепловых электростанциях", - сообщила, докладывая по проекту распоряжения, исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец.

Как сообщал УНИАН, ранее временный министр энергетики Ольга Буславец скандальным образом решила отключить три атомных энергоблока и снизить мощность еще на пяти блоках государственного предприятия "Энергоатом", производящем самую дешевую электроэнергию в стране. Это дало возможность другим видам генерации, а именно угольной и солнечной, сохранить свои доходы.

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Самое интересное, что другие производители – это угольные теплоэлектростанции, две трети которых входят в частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. А также возобновляемая энергетика, где самая большая доля рынка - более 20 процентов - принадлежит тому же холдингу ДТЭК.

Совпадений и случайностей здесь быть не может. Буславец была назначена на должность заместителя министра Минэкоэнерго с возложением обязанностей главы ведомства в середине апреля. Кандидатуру одобрил премьер-министр Денис Шмигаль, ранее работавший топ-менеджером в компании "ДТЭК-Западэнерго".

Председатель профильного энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что с легкой руки Буславец во время пребывания на посту руководителя директората энергетических рынков Министерства энергетики своего времени была принята известная формула "Роттердам+". Как известно, доходы от этой скандальной формулы тоже получил ДТЭК.

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