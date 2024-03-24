Повреждена инфраструктура одного из подземных хранилищ газа.

В воскресенье, 24 марта, вражеской атакой повреждена инфраструктура одного из украинских подземных хранилищ газа. Однако критических последствий нет. Об этом сообщил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов.

"Атака не повлияет на поставки голубого топлива украинским потребителям. Все номинации заказчиков услуг хранения и бронирования мощностей также продолжают выполняться в полном объеме. Ситуация под контролем наших специалистов и всех привлеченных служб", – сообщили в "Нафтогазе".

Отмечается, что сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий, согласно сценариям плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

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"Критических последствий для обеспечения работы ПХГ нет, ведь газ находится на значительной глубине. Поврежденная часть наземной инфраструктуры потребует восстановления, однако мы имеем достаточно резервных мощностей", – добавил глава группы.

Последствия массированных обстрелов

Утром 24 марта во время короткой воздушной тревоги Россия повторно атаковала Львовскую область, использовав гиперзвуковые ракеты. Впоследствии в "Нафтогазе" сообщили, что на западе страны получили повреждения объекты группы. Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Во время одной из атак 24 марта российская ракета пересекла воздушное пространство Польши. Минобороны страны выразило уверенность, что если бы этим утром российская ракета пролетела еще немного дальше, вглубь страны, ее бы успели сбить еще до того, как та бы наделала беды.

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