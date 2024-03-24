В воскресенье, 24 марта, российские военные провели очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. На западе страны получили повреждения объекты группы "Нафтогаз". Об этом в Facebook сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.
"Утром враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру. Есть повреждения объектов группы Нафтогаз на западе. Предварительно – без пострадавших. Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Детали позже", – заявил глава "Нафтогаза".
В то же время в "Укрэнерго" рассказали, что утренняя ракетная атака существенно не повлияла на работу энергосистемы. Но в течение ночи россияне снова прицельно били дронами по энергетическим объектам Днепропетровщины. Обломками была повреждена часть оборудования на одной из подстанций и высоковольтная линия электропередачи. При этом в Кривом Роге фиксировались перебои с теплоснабжением и были нарушения технологического процесса на отдельных промышленных предприятиях.
Также во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия, обеспечивающая работу резервной схемы питания Запорожской АЭС. Впоследствии энергетики восстановили надежность питания ЗАЭС – линия, которая выключалась, возвращена в работу.
В Харькове действуют сетевые ограничения, вызванные повреждением объектов энергетической инфраструктуры, в Одесской и Хмельницкой областях графики отключений могут быть применены при росте потребления.
Атаки Украины по объектам в оккупированном Крыму
Силы обороны Украины, кроме узла Черноморского флота РФ в Крыму, поразили в оккупированном Севастополе большие десантные корабли оккупантов "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ.
Утром воскресенья, 24 марта, под Симферополем (временно оккупированный Крым) горела нефтебаза. Пожар на нефтебазе российских захватчиков произошел в результате воздушной атаки на Гвардейское. В сети появились видео, на которых видно столб черного дыма над объектом. Перед пожаром местные жители слышали взрывы. Официально оккупационные "власти" ситуацию не комментировали.