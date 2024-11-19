Отмечается, что в правительстве рассчитывают существенно улучшить ситуацию в ближайшие дни.

В Украине ситуация со светом может улучшиться спустя несколько дней. При этом для полного отказа от графиков отключения понадобятся недели.

Советник премьер-министра Юрий Бойко в эфире "Киев24" отметил, что ситуация с электроснабжением в Одесской области, где пострадало больше всего объектов, улучшилась.

"Мы рассчитываем через несколько дней существенно улучшить ситуацию с графиками. Если говорить о полном отказе от них, то боюсь, что для такого прогноза необходимо не дни, а недели", - объяснил Бойко.

Видео дня

Также он указал, что энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее провести все необходимые ремонтные работы.

Отключение света в Украине - последние новости

С 18 ноября по всей Украине были запланированы стабилизационные отключения света с 6:00 до 22:00 часов. Но уже утром 18 ноября стало известно, что в некоторых областях Украины временно отменили графики отключений света.

Вечером в ДТЭК сообщили, что графики отключений света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях адаптируют к ежедневным изменениям в энергосистеме. Отмечается, что новый график будут публиковать каждый день, что позволит более точно планировать свое время на день.

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