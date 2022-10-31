Как правильно включать и отключать электроприборы, чтобы они не перегорели, рассказали в Минреинтеграции.

Энергетическая инфраструктура Украины часто подвергается ракетным ударам. Большинство украинцев испытывают перебои со светом. Чтобы во время плановых отключений электричества не пострадала электроника, её нужно вовремя включать и выключать. Если не придерживаться этих правил, то возможны перенапряжения в сети и как следствие - перегорания ламп и проводов.

Как правильно включать и выключать приборы во время отключений света

О правильном обращении с техникой во время аварийных отключений света рассказали в Минреинтеграции. Для этого нужно соблюдать несколько несложных правил.

Не спешите включать сразу все электроприборы, если в доме появился свет. Из-за этого может случиться перенапряжения в сети и электричество снова пропадет. Одновременно можно включать не более одного прибора. Во время отключения света выключите все энергоёмкие приборы, такие как бойлер, духовка, обогреватель и стиральные машины. Также выключите лампы в комнатах, которыми вы не пользуетесь. Это позволит избежать повышения нагрузок, когда свет появится. Если вы уходите из дома - можно отключить свет во всем доме/квартире через щиток. Если на гаджете есть таймер, поставьте его на время с 00:00 до 6:00. В ночное время нагрузки на сеть ниже. Такие таймеры часто есть на мультиварках и стиральных машинках. На время отключения света отключайте от сети электрогенераторы и насосные станции, если они у вас есть. Они потребляют очень много электричества. Их можно включать не раньше, чем через 30 минут после появления света. Владельцев бизнеса просят отключать уличную подсветку фасадов и витрин для экономии электроэнергии.

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