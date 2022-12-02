Для этого киевлян призывают экономно потреблять электроэнергию.

В Киеве увеличен лимит на потребление электрической энергии. Город постепенно приближается к плановым отключениям.

В то же время в энергосистеме чаще возникают аварии. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

"Киев увеличил лимит на потребление электроэнергии. Столица постепенно приближается к плановым отключениям. В то же время чаще возникают аварии в энергосистеме", - отметили в КГВА.

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По словам генерального директора YASNO Сергея Коваленко, на это есть несколько причин.

"Первая - горожане начинают включать в розетки все, как только подается свет. Автоматика выбивает от перепадов напряжения. Вторая - погода. Горожане продолжают пользоваться электрообогревателями. Они создают большую нагрузку на сеть", - пояснил он.

Поэтому в КГВА призвали киевлян не включать сразу все электроприборы в доме.

"Мгновенная пиковая нагрузка негативно влияет на энергосистему. Лишь экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям", - подытожили в администрации

Украинская энергетика: последние новости

Как сообщал УНИАН, с начала октября РФ осуществила семь атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Последняя атака была совершена 23 ноября. В этот день Россия выпустила около 70 крылатых ракет, 51 из них были сбиты. Ракеты поразили ряд энергообъектов, вызвав блэкаут. Только на конец прошлой недели энергетики смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы, однако дефицит мощности остается.

24 ноября в Киеве были без света 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в столице свет включать на 2-3 часа в сутки.

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