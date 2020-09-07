«Киевтеплоэнерго» осуществляет масштабную реконструкцию на предстоящих участках теплосетей.

Киев на финальной стадии подготовки к следующему отопительному сезону.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ.

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«Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» осуществляет масштабную реконструкцию на предстоящих участках теплосетей. В этом году мы вообще заменим более 100 км аварийных труб на наиболее проблемных участках во всех районах города. Также устранили 6500 повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний», - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что качественное проведение гидравлических испытаний летом помогает избежать аварийных ситуаций зимой, когда тепло уже запущено.

«Напомню, испытания в этом году начали почти на месяц позже. В мае, а не в апреле, как обычно. - Из-за карантина, когда многие киевляне находились дома. Поэтому работы начали позже и осуществляли более интенсивно, чтобы успеть подготовить теплотрассы к началу отопительного сезона и устранить все повреждения», - сообщил мэр столицы.

«Киевтеплоэнерго» также подготовило к зиме все столичные станции теплоснабжения и котельной. Там провели необходимые ремонты.

«К зиме готовятся все предприятия и службы и качество работ мы контролируем. В городе работает жилищно-коммунальная инспекция, будет обследовать состояние домов и систем теплоснабжения. И ответственность за надлежащую подготовку будетнести каждый - от главы района до руководителя ЖЭКа», - отметил Виталий Кличко.

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Автор: УНИАН