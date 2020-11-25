Компания сможет приступить к разработке месторождения сразу после согласования соответствующего постановления.

Кабинет министров Украины предоставил НАК «Нафтогаз Украины» разрешение на опытно-промышленную разработку газоносных недр на шельфе Черного моря без необходимости проведения конкурса, сроком на 30 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

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«Проектом постановления предусмотрена возможность НАК «Нафтогаз Украины» получить без аукциона разрешение на пользование газоносными недрами на континентальном шельфе в границах фактической морской экономической зоны Украины, что позволит нарастить собственную добычу газа, создаст дополнительные рабочие места, позволит наполнить как местные, так и государственный бюджет», - сказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, представляя проект постановления.

По его словам, к разработке месторождения государственная компания может приступить сразу после согласования документа и прохождения соответствующей процедуры.

«Наша цель, чтобы государственная компания начала этот процесс, а во время промышленной разработки возможно будут привлечены инвесторы, а, возможно, компания сможет собственными силами добывать дополнительный объем газа и поддерживать энергетическую независимость», - добавил Абрамовский.

Министр финансов Сергей Марченко не поддержал данное постановление, поскольку оно предусматривает уменьшение размера сбора за выдачу спецразрешений, что снизит поступления в государственный бюджет.

Хронология событий

В сентябре группа «Нафтогаз» представила премьер-министру Денису Шмыгалю стратегические направления и проекты добычи природного газа.

В частности, представлены перспективы освоения глубоких горизонтов, залежей нетрадиционного газа в плотных породах и Черноморского шельфа.

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Автор: Анна Бредихина