В то же время Шмыгаль поручил передачу "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" и "Оператор рынка" - Министерству энергетики.

Правительство передало НАЭК "Энергоатом", "Теплоэлектроцентраль-2 "ЭСХАР", "Калушская теплоэлектроцентраль-нова", "Лисичанская теплоэлектроцентраль", а также "Укргидроэнерго" и "Нижнеднестровская ГЭС" в управление Кабинета министров.

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"По поручению президента, управление "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", "Нижнеднестровской ГЭС" и тремя теплоэлектроцентралями переходит непосредственно к Кабинету министров", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

При этом, ранее указанные компании находились в управлении Министерства энергетики.

В то же время Шмыгаль поручил Министерству финансов, Министерству экономики и Министерству энергетики разработать решение о передаче в управление Министерству энергетики государственных компаний: "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины", "Оператор рынка".

Он подчеркнул, что это очень важное решение, которое будет способствовать интеграции Украины в европейские энергорынки.

Справка УНИАН

В рамках Третьего энергетического пакета ЕС и взятых на себя Украиной обязательств при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, необходимо разделить функции поставщиков и операторов системы распределения.

Соответственно, правительство обязано передать в управление разным ведомствам поставщиков электрической энергии и оператора системы распределения, а также поставщиков природного газа и оператора, осуществляющего деятельность по его транспортировке.

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Автор: Анна Бредихина