Граничная цена в размере 6,99 гривни за кубометр будет действовать в феврале-марте.

Кабинет министров Украины планирует расширить действие граничной цены на природный газ в размере 6,99 гривни за кубометр в феврале-марте 2021 года на объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД).

Читайте также"Нафтогаз" установил цену на газ в феврале: она ниже рекомендуемой КабминомСогласно данным на сайте правительства, соответствующее решение будет вынесено на заседание Кабмина сегодня.

В пояснительной записке к документу отмечается, что принятое решение позволить снизить платежки за газ жителям многоквартирных домов, где созданы ОСМД, на 30%.

Что этому предшествовало

В январе газопоставляющие компании продавали населению газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской на 11%, а максимальная на 20,5%.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

После этого правительство установило граничную цену на газ для населения в размере 6,99 гривни за кубометр, которая будет действовать до 31 марта 2021 года.

С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" для населения, но теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой "Нафтогазом" цене.

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Автор: Анна Бредихина