Великобритания оказалась на пороге энергетического кризиса.

В Великобритании крупный пожар повредил основной ключевой силовой кабель, по которому страна получает электроэнергию из Франции.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

Читайте такжеДля стандартной зимы в Украине достаточно газа - "Оператор ГТС"Как говорится в сюжете, из-за повреждения кабеля Великобритания оказалась на пороге энергетического кризиса.

На данный момент установлено, что возгорание произошло на подстанции с британской стороны. Также установлено, что из-за пожара полностью вышел из строя один из двух кабелей, проходящих под Ла-Маншем.

По оценкам специалистов, заменить такой кабель и возобновить поставки электроэнергии раньше весны 2022 года не удастся.

На данный момент ситуация такова, что любая новая авария может оставить без света миллионы британцев.

Проблемы с электроэнергией в Британии:

Ранее Британия столкнулась с проблемой нехватки электроэнергии и скачком цен из-за безветренной погоды, что резко сократило выработку ветряных электростанций, являющейся для Британии одним из важнейших источников энергии.

Автор: Елена Коваленко