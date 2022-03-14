Также Германия сдержана в вопросе отключения новых российских банков от международной платежной системы SWIFT.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Германия остается наиболее проблемной страной в вопросе отказа от российских нефти и газа.

Об этом глава МИД сказал во время онлайн-брифинга.

"США, Великобритания и Канада уже отказываются от российской нефти и угля. Мы активно работаем над тем, чтобы от российских энергоносителей отказывались страны ЕС - здесь у нас есть самая большая проблема в виде Германии, для которой такой отказ является чрезвычайно сложным решением, но с ними мы ведем работу, и верим, что в конце концов нас услышат", - подчеркнул Кулеба.

Министр выразил надежду, что будут найдены решения, которые сбалансируют энергетический баланс самой Германии, и при этом отрежут Россию от зарабатывания денег на поставках газа и нефти в Европу.

Он заявил, что российские нефть и газ пропитаны украинской кровью.

Как сказал Кулеба, каждый доллар за российские энергоносители - это доллар в военную машину РФ, которая совершает военные преступления и преступления против человечности, и которая разрушила европейскую безопасность.

Кулеба высказал четкое требование и призыв прекратить поставки российской нефти, угля и газа. "Мы также настаиваем на закрытии мировых портов для российских судов, отказе от обработки грузов в портах, которые направляются в РФ, на отключении новых банков России от SWIFT, и прежде всего Сбербанка России", - заявил Кулеба.

Отдельно он сказал, что Германия сыграла важную роль в применении первых пакетов санкций ЕС и, кроме того, был остановлен газопровод "Северный поток-2".

"Мы за это благодарны, и мы уважаем этот вклад Германии в борьбу с российским агрессором. Но война продолжается, и нужно наносить новые и новые болезненные удары по России. Так же, как Россия продолжает наносить новые удары по территории Украины ракетами, "Градами", так же, в том числе Германия, не должна останавливаться", - заявил Кулеба.

Он сказал, что Украина высказала новые предложения по санкциям, которые должны быть применены.

"И вопросы, в которых мы видим скажем сдержанную позицию Германии, - это, во-первых, отключение новых российских банков от SWIFT, прежде всего "Сбербанка", а, во-вторых, это безусловно поставки энергоносителей в Германию. Там есть объективная проблема, действительно, с точки зрения зависимости Германии от российских энергоносителей. Но и ей можно найти решение при наличии политической воли этим заниматься", - подчеркнул Кулеба.

8 марта американский президент Джо Байден заявил о введении полного запрета на весь импорт российских нефти и газа в ответ на военное вторжение РФ в Украину.

По данным Управления энергетической информации (EIA), в 2021 году США импортировали из России в среднем около 20,4 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в месяц, что составляет около 8% импорта жидкого топлива в США.

В ЕС готовят план полного отказа от угля, нефти и газа из России до 2030 года и план по сокращению зависимости от поставок газа из РФ на 67% уже к концу 2022 года.

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