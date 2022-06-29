Сегодня поставки электрической энергии на территорию Херсонской области осуществляется с подконтрольной территории Украины.

Оператор системы распределения электроэнергии АО "Херсоноблэнерго" частично утратил контроль над электросетями области после захвата отдельных объектов российскими оккупационными войсками при поддержке коллаборантов.

"Начиная с 27 июня 2022 года "Херсоноблэнерго" частично потеряло контроль над обслуживанием электрических сетей Херсонской области. Оккупационные органы оказывают давление на работников предприятия, заставляют писать заявления на сотрудничество и прочее", - говорится в заявлении предприятия на его сайте.

Как пояснили в компании, 27 июня этого года представителями "Луганской военно-гражданской администрации" при поддержке представителей ФСБ РФ и участии начальника службы воздушных и кабельных электрических сетей самого общества были захвачены его отдельные объекты, которые обеспечивали снабжение и распределение электрической энергии потребителям Херсонской области.

При этом в компании отметили, что во время захвата предприятия оккупантами был представлен так называемый новый руководитель предприятия Ю. Жаханович, который не имеет никакого отношения к исполнительным органам АО "Херсоноблэнерго".

"Единственным законным руководителем общества является председатель правления Игорь Сафронов", - отметили в"Херсоноблэнерго".

Там сообщили, что его руководство обратилось в правоохранительные органы с заявлением о даче правовой оценки и привлечения к уголовной ответственности лиц, которые принимали участие в попытке захвата общества.

В то же время в компании подчеркнули, что на сегодня поставки электрической энергии на территорию Херсонской области осуществляется с подконтрольной территории Украины, исключительно украинскими поставщиками.

"Оплата за поставленную продукцию производится только в национальной валюте Украины гривне. Все остальные возможные расчеты - это мошенничество", - акцентировали в "Херсоноблэнерго".

Напомним, Херсон и большая часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители города и области пытаются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

В мае секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, нет что окончательного ответа на вопрос о том, почему российским оккупантам удалось быстро продвинуться из Крыма по Херсонской области.

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