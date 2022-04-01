По словам Геруса, в Европе есть спрос на украинский водород и биогаз.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальной политики Андрей Герус считает, что украинскую газотранспортную систему нужно перестроить на транспортировку водорода и биогаза на случай прекращения транзита российского газа.

Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос, что будет с украинской ГТС после того, как страны Европы откажутся от российского газа.

"Нам нужно модифицировать и перестроить нашу газотранспортную систему так, чтобы она, во-первых, работала на наши внутренние потребности. Во-вторых, работала на поставки газа в Украину из Европы. В-третьих, чтобы она могла использоваться для других целей", - сказал он.

По его словам, Украине нужно быть готовой к возможному прекращению транзита, ведь о намерении отказаться от российского газа в ближайшие годы уже заявило большинство стран ЕС. Украинскую ГТС можно будет использовать для транспортировки альтернативных видов топлива, которые являются перспективными для производства в Украине.

"Нам нужно быть готовым к таким сценариям...Если мы будем готовы к этим вызовам, то не будет никаких проблем. В Европе есть спрос на украинский водород и биогаз", - пояснил Герус.

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