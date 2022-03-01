Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в январе 2022 года сократился на 57%.

В российской государственной газовой компании "Газпром" во вторник, 1 марта, заявили, что они транспортируют газ в Европу через Украину в соответствии с запросами клиентов.

Как сообщает Reuters по данным "Газпрома", на 1 марта количество запросов составило 109,6 млн кубометров против 105,8 млн кубометров на 28 февраля.

Ранее сообщалось, что 28 февраля компания Shell заявила, что разрывает отношения с "Газпромом" из-за нападения России на Украину.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля российский "Газпром" увеличил суточную прокачку газа через украинскую газотранспортную систему в Европейский Союз. Однако уровень прокачки все равно меньший, чем установленные контрактом объемы, отметили в пресс-службе "Оператора ГТС" .

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в январе 2022 года сократился на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,66 млрд кубометров.

В 2021 году транзит природного газа из РФ составил 41,7 млрд куб. м при общем уровне забронированных мощностей в 44,4 млрд куб. м (для точек входа из РФ) и 45,8 млрд куб. м (для точек выхода в страны-члены ЕС и Молдову). То есть "Газпром" использовал забронированные мощности по точкам входа на 93,8%, по точкам выхода - 91%.

Общая транзитная мощность украинской ГТС составляет 146 млрд куб. м.