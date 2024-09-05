Гросси прибыл на ЗАЭС и побывал на уничтоженной градирне: что говорит (фото, видео)

Представители МАГАТЭ смогли добраться до точки, к которой их ранее не допускали.

Глава ядерного агентства ООН Рафаэль Гросси посетил оккупированную россиянами Запорожскую АЭС. В частности, он побывал на градирне, которая была сильно повреждена пожаром в прошлом месяце. Как пишет Reuters, Гросси считает, что сооружение придется снести.

"До сегодняшнего дня мы не могли добраться до этой точки, высоко в башне, поэтому мы можем гораздо лучше оценить нанесенный ущерб. Это большое сооружение непригодно для использования в будущем, поэтому его, вероятно, когда-то снесут", - сказал глава МАГАТЭ.

Гросси осмотрел насосную станцию для обеспечения водой, которой не хватает АЭС после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС в прошлом году, а также хранилище ядерного топлива.

Ситуация на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси накануне его визита на оккупированную Запорожскую АЭС.

Гросси сказал журналистам, что ситуация на крупнейшей в Европе атомной электростанции является "очень хрупкой". Он пообещал расширить инспекции агентства, включив в них критически важные объекты электроснабжения.

"Относительно возвращения нашей станции, я считаю, что сегодня есть только политические шаги и, к сожалению, их недостаточно, иначе станция уже бы вернулась под наш контроль. Безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию, и пока, с точки зрения поля боя, я не вижу возможностей, а те возможности, которые, наверное, есть, они опасны. Мы считаем, что, все же, политически надо возвращать нашу станцию", - подчеркнул Зеленский.

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