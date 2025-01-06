Утром 6 января потребление электроэнергии было на 5,6% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня.

"Укрэнерго" в приложении "Киев Цифровой" сообщило, что во вторник, 7 января 2025 года, предположительно не будут действовать графики отключения света. Также в своем Telegram-канале компания отметила, что сегодня утром, 6 января, потребление электроэнергии было выше, чем в предыдущий рабочий день.

"Сегодня, 6 января, потребление электроэнергии, по состоянию на 9:30, было на 5,6% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 3 января. Это объясняется снижением температуры в большинстве регионов, по сравнению с концом прошлой недели", - сказано в сообщении.

В "Укрэнерго" призвали украинцев ограничить использование домашних "пожирателей" электроэнергии. В частности, речь идет о электроплите, стиральной машине, бойлере и кондиционере.

Видео дня

"Напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных ракетно-дронных атак россиян в течение прошлого года. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное и заменить уничтоженное врагом оборудование", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Ситуация в энергосистеме Украины

Ранее в издании irozhlas сообщили, что Словакия продолжит поставлять Украине электроэнергию, несмотря на угрозы премьер-министра Роберта Фицо. Весной прошлого года словацкая компания SEPS продлила еще на 12 месяцев контракт с нашей страной.

Кроме того, в Минэнерго назвали условие, при котором Украина не будет экспортировать электроэнергию за границу. В часы пикового потребления для обеспечения потребностей украинских потребителей Украина импортирует дополнительную электроэнергию из соседних стран ЕС.

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