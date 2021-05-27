Речь идет о проверке 144 лицензий, большая часть из которых – на добычу углеводородов.

Государственная служба геологии и недр Украины внепланово проверит объекты, на которых специальные разрешения получены вне аукциона и где не осуществляется добыча.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.

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«Мы проведем внеплановые мероприятия государственного геологического контроля на объектах, специальные разрешения на которые полученные вне аукциона, и где не осуществляется добыча. Ведь государство должно обеспечивать действенный контроль, усиливать борьбу с незаконной добычей, защищая национальные интересы», - цитирует пресс-служба главу Госгеонедр Романа Опимаха.

Согласно обнародованному перечню, речь идет о проверке 144 лицензий, большая часть из которых – на добычу углеводородов.

Отмечается, что меры контроля деятельности субъектов хозяйствования будут осуществляться на основании поручения премьер-министра Украины.

Аудит лицензий

19 марта 2021 года СНБО принял решение провести аудит всех разрешений, которые были выданы на добычу полезных ископаемых в Украине с 1994 года.

Также СНБО решил применить санкции к 19 компаниям, добывающим полезные ископаемые.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против этих компаний введены из-за получения ими лицензий по заниженным ценам, что нанесло государству большой ущерб.

25 марта президент своим указом ввел эти решения СНБО в действие.

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Автор: Анна Бредихина