Предприятие физически укрепляет свои объекты, чтобы избежать их повреждения от бомбардировок или обстрелов.

АО "Черкассыгаз" считает своей главной задачей надежное обеспечение природным газом всех потребителей несмотря на возможное повреждение критической энергоинфраструктуры этой зимой.

Об этом заявил во время встречи с немецкими инвесторами председатель правления "Черкассыгаза" Димитрий Шульц.

"Вам трудно это представить, но этой зимой для сотен тысяч черкащан природный газ – это не источник комфорта. Это фактически источник физического выживания", – сказал Шульц инвесторам из ФРГ во время встречи.

Видео дня

Предприятие физически укрепляет свои объекты (прежде всего наземные газораспределительные станции и пункты) габионами с камнями или биг-бегами с песком, чтобы избежать их повреждения от бомбардировок или обстрелов. Также создан резервный диспетчерский пункт для управления системой распределения газа Черкасской области.

"Если энергоснабжение области среди холодной зимы прекратится на часы или дни – выживание людей будет зависеть от нас, от наших быстрых, согласованных и эффективных действий", – подчеркнул Шульц.

В этом контексте большое внимание уделяется трудовому коллективу, поддержанию его мотивации и психологического состояния.

"Наши люди мотивированы и хорошо знают свои действия в случае критической ситуации. Все понимают, что быстрые и эффективные действия по восстановлению возможных повреждений системы – это вопрос жизни людей", – сказал Шульц.

Руководитель "Черкассыгаза" и немецкая сторона обсудили возможности поддержки украинской компании этой зимой критическим оборудованием и материалами.

Завершая презентацию предприятия перед немецкими инвесторами глава "Черкассыгаз" особо акцентировал внимание, что эта стратегия не только сохранит активы и имущество акционеров, но и позволит предприятию получить уникальный опыт выживания в сверхкритических условиях, что значительно увеличивает его важность и ценность не только для Украины, но и Европы.

АО "Черкассыгаз" – акционерное общество, принадлежащее около 10 юридическим лицам из Украины и ЕС. Предприятие является независимым и не входит в Group DF Фирташа.