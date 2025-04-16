Глава ДТЭК Тимченко стал 'Лидером инвестиций в восстановление' в рейтинге 'ТОП-50 CEO'

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко победил в номинации "Лидер инвестиций в восстановление" в рейтинге "ТОП-50 CEO", свидетельствуют данные рейтинга.

В нем отмечается, что ДТЭК с первых дней полномасштабной войны направляет все свои ресурсы на восстановление энергетики Украины, которая постоянно подвергается вражеским атакам со стороны страны-агрессора.

"В 2024 году компания инвестировала 11 млрд грн в работу шахт и восстановление ТЭС. Всего за время полномасштабной войны ДТЭК инвестировал в экономику Украины 1,2 млрд евро", - отметили в рейтинге.

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Топ состоит из специальных номинаций и победителем в номинации "Лидер инвестиций в восстановление" стал глава компании Тимченко.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний.