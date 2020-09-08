Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Германия должна прекратить строительство "Северного потока-2".

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального, так же как и угрозы со стороны России начать интервенцию в Беларусь, должны послужить для Германии толчком к отказу от строительства трубопровода "Северный поток - 2".

Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, сообщает DW.

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"Это последний сигнал для правительства ФРГ, чтобы остановить российско-германский проект", - сказал Моравецкий.

"Я думаю, что после инцидента с Навальным это (прекращение строительства, - Ред.) должно произойти само собой", - заявил польский премьер.

Хронология событий

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в берлинскую клинику Charite.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы «Новичок» в крови, мочи и на коже Навального.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 государств-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи отравлением Навального.

6 сентября министр иностранных дел Германии Гайко Масс в интервью в газете Bild am Sonntag указал, что "надеется на то, что Россия не заставит ФРГ изменить свою позицию относительно "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

В то же время глава немецкой дипломатии признал, что отказ от завершения строительства газопровода нанесет ущерб интересам ряда фирм из Германии и других европейских стран.

В тот же день министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что готова обсуждать вопрос введения санкций против России, в том числе касательно недостроенного газопровода "Северный поток-2".

Вместе с тем, как заявил 7 сентября представитель канцлера Германии, Ангела Меркель не исключает, что ситуация вокруг отравления Навального может сказаться на будущем газопровода «Северный поток-2».

8 сентября 2020 года в Кремле заявили, что не видят оснований для переговоров с Германией по «Северному потоку-2».

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Автор: УНИАН