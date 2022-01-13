В то же время Берлин пока никаких обещаний не дает.

Россия создала кризис в Европе, его сгенерировала, а теперь шантажирует нападением на Украину.

Об этом высказалась во время онлайн-дискуссии Киевского форума немецкий политик и депутат Европейского парламента от ФРГ Виола фон Крамон-Таубадель.

"И с самого начала мы правильно отметили, что именно мы определяем свою повестку дня. Они (Россия – УНИАН) говорили, что будут говорить, что требуют, но мы на это не соглашаемся", - отметила евродепутат.

Крамон-Таубадель напомнила, что НАТО отвергла предложение переговоров на условиях России из-за чрезмерной милитаризации на границе Украины.

И теперь Москва ждет от Альянса уступок, добавила политик.

"Для немецкого правительства, и это не является секретом, непросто показать свою преданность. Конечно, есть преданность поддержке Украины, депутаты поддерживают Украину чрезвычайно сильно и мощно. И они преданы этой поддержке. Наш министр иностранных дел действительно поддерживает предложения Соединенных Штатов, и драконовские санкции в том числе", - отметила она.

Читайте такжеЕвропа уже сожгла больше половины заготовленного на зиму газа – "Газпром"Крамон-Таубадель сказала, что пока надо подождать, поговорить об определенных вещах: "Скажем, отключение (России – УНИАН) от SWIFT, и посмотреть на другие опции, но сразу не формулировать, какие инструменты могли бы применить".

Правительство Германии, уточнила евродепутат, рассматривает не только санкции, но и безопасность запуска "Северного потока-2", чтобы проект Путина "не был связан с давлением, в том числе военным".

В то же время Берлин пока никаких обещаний не дает.

"Рассматриваются юридические возможности остановки (российской – УНИАН) агрессии", - подытожила политик.

Накануне глава МО Германии Кристин Ламбрехт призвала "не втягивать" запуск российского газопровода в "этот конфликт", комментируя возможность остановки сертификации "СП-2" в рамках санкций против России в случае ее нападения на Украину. Глава оборонного ведомства настояла на дипломатическом диалоге с Москвой.

Процедуру сертификации газопровода отложили из-за нарушений со стороны компании-оператора европейского законодательства до момента, когда они будут устранены.

Запуск трубопровода России означает поставки российского газа в Западную Европу в обход Украины и грозит последней большими экономическими убытками.

Кроме того, Киев и ряд стран Евросоюза отмечают риски использования Кремлем газопровода с целью политического давления.

И хотя Вашингтон отказался от обременительных санкций против "СП-2" в пользу Германии, публично защищающей проект РФ, Белый дом еще может внести замораживание сертификации в рамки жестких санкций против России в случае ее нападения на Украину.

В то же время республиканцы в Конгрессе США внесли проект, предусматривающий немедленное введение санкций.

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