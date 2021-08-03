Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%.

В случае, если Россия попытается использовать газопровод "Северный поток-2" в качестве геополитического оружия, Германия не будет его перекрывать.

Об этом сообщает Bloomgerg.

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Как пишет агентство, немецкие власти сосредоточатся на том, чтобы Евросоюз ввел санкции против России.

Санкции могут быть введены в ответ на агрессивные действия Кремля, однако, как утверждают авторы материала, ограничения работы газопровода, скорее всего не будет.

Как утверждает агентство, неготовность Берлина принимать меры против России на национальном уровне может еще больше обострить критику соглашения по Севпотоку-2 в Конгрессе США.

Переговоры по "Северному потоку-2": что необходимо знать

21 июля посольство США в Украине обнародовало совместное заявление США и Германии о поддержке Украины, Европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Германия намерена назначить специального посланника для поддержки переговоров между Украиной и Российской Федерацией о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу на срок до 10 лет.

Германия учредит "Зеленый фонд" для Украины и будет поощрять привлечение иностранных инвестиций в размере до 1 миллиарда долларов. Также Германия намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона хотела бы, чтобы формулировки относительно безопасности для Украины в совместном заявлении Германии и США в отношении "Северного потока-2" были более сильными.

История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Елена Коваленко