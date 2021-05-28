Государственная фискальная служба расследует девять уголовных производств по результатам обысков в Киевской городской госадминистрации. Речь идет об уклонении от уплаты налогов (статья 212 УК), злоупотребление служебным положением (статья 364 УК) и хищении государственного имущества и средств (статья 191 УК Украины), - об этом сообщил председатель ГФС Вадим Мельник на пресс-брифинге, состоявшемся сегодня, 28 мая, в помещении ГФС

В процессах фигурируют коммунальные предприятия и субъекты хозяйствования, которым выделялись средства из местного бюджета г. Киев для проведения работ и осуществления закупок, в том числе исполнительный орган Киевского городского совета (КГГА), АО "Киевметрострой", ЧП "Киевшляхбуд", ООО "Укртрансмост" и другие субподрядные СХД, которые задействованы в цепях выполнения работ или проведении закупок, некоторые из которых имеют признаки фиктивности.

Суммы убытков, которые предварительно установлены в ходе следствия, нанесенный бюджету г. Киева путем хищения денежных средств, или государству путем уклонения от уплаты налогов, следующие: "Киевский метрополитен" - 9 млн грн, "Киевгорсвет" - 12 млн грн, "Киевзеленстрой" - 40 млн грн, "Киевавтодормост" - 30 млн грн, "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" - 9 млн грн, "Киевпастранс" - 40 млн грн и "Киевавтодор" - 18,6 млн грн.

В период с 11 по 27 мая проведено 40 обысков, проводятся допросы должностных лиц и служащих коммунальных и коммерческих предприятий, осмотры налоговых и фактических адресов предприятий, а также земельных участков и объектов фигурирующих в уголовных процессах. О подозрении в настоящее время сообщено 4 лицам.

Председатель ГФС Вадим Мельник рассказал о способах совершения упомянутых преступлений на нескольких примерах.

"Так например, при реконструкции парков сумма убытков, а именно неуплата налогов одним из подрядчиков составила более 30 млн гривен. Используя схему скруток, у предприятия, которое якобы выполняло реконструкцию, отсутствовали работники и отсутствует производственная и техническая возможность осуществлять реконструкцию 5 киевских парков. Субподрядчики также не привлекались. Указанное предприятие получило средств в сумме 180 млн грн.

Также установлено, что одно из обществ, уклоняясь от уплаты налогов, нанесло убытков на сумму 18,6 млн грн. Через это предприятие происходило приобретение строительных материалов, хотя сама фирма такие ТМЦ не поставляет, здесь также использовалась схема скрутки НДС. Указанное предприятие получило более 100 млн грн.

В противном случае, один из субподрядчиков "Киевпастранса" получил средств на сумму 35,5 млн грн. И указанное предприятие выполняло работы по реконструкции трамвайных путей, где учредителем является лицо, которое находится на учете в психиатрическом учреждении. Эта субподрядная организация не имела ни активов, ни работников ",- отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

Сейчас следственные и процессуальные действия продолжаются.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко