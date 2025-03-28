У "Газпрома" сейчас остался только один трубопроводный маршрут в Европу - "Турецкий поток".

Добыча газа в РФ в феврале сократилась на 11,3% относительно прошлогодних показателей - до 57,2 млрд кубометров. Такие данные со ссылкой на собственные источники приводит российский "Коммерсантъ".

Февральские темпы снижения добычи оказались выше январских, когда показатель сократился на 3% год к году. По итогам двух месяцев россияне добыли 131 млрд кубометров газа - это на 7,3% ниже, чем за тот же период годом ранее.

"На уровне добычи сказывается прекращение с 1 января транзита российского газа через Украину, которым РФ экспортировала около 15 млрд кубометров газа в год", - пишет "Коммерсантъ".

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Среди других причин специалисты называют сокращение спроса на фоне аномально теплой погоды. Не исключено, что на потребление газа начинает влиять и сокращение спроса в энергоемких отраслях.

Как отмечают в "Коммерсанте", сейчас "Газпром" имеет только один трубопроводный маршрут в Европу - "Турецкий поток". Его мощность составляет чуть менее 16 млрд кубометров в год.

Также в издании привели статистику по отдельным газовым компаниям.

Сообщается, что "Новатэк" в феврале сократил добычу на 1,5%, до 6,4 млрд кубометров. Показатели компании "Лукойл" упали на 13,3%, до 1,3 млрд кубометров, тогда как "Роснефть" сократила производство газа на 14%, до 5,5 млрд кубометров.

Февральское падение не должно существенно сказаться на общих объемах добычи газа в РФ. Аналитики прогнозируют, что по итогам года показатели останутся на уровне 2024-го за счет увеличения поставок трубопроводного газа в КНР, а также роста экспорта сжиженного природного газа.

Напомним, в прошлом году россияне добыли 685 млрд кубометров газа - это на 7,6% выше уровня 2023-го.

Поставки российского газа в Европу - главное

Недавно УНИАН сообщил, что Путин хочет увеличить поставки газа в Европу. По словам специалистов, наиболее простым вариантом было бы возобновить транзит газа через нашу страну.

Стоит сказать, что в Евросоюзе пока не отказываются от плана по прекращению зависимости от российских энергоносителей. Таким образом, Кремлю придется искать какие-то новые пути для достижения своих экономических целей.

Еще ранее стало известно, что представители РФ и США ведут "секретные переговоры" о покупке американскими инвесторами газопровода "Северный поток-2".

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