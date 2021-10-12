В этом договоре нет ничего незаконного, отметил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Контракт Венгрии с российским газовым монополистом "Газпромом", который предусматривает поставки газа в обход Украины, не нарушает законодательство Европейского Союза.

Об этом заявил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает "Радио Свобода".

"Государства-члены имеют право заключать двусторонние соглашения. Насколько я знаю, в этом соглашении между Венгрией и "Газпромом" нет ничего незаконного, ничего, что противоречит европейскому законодательству", – сказал Боррель.

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Транзит газа через Украину

Как сообщал УНИАН, 27 сентября Венгрия подписала с российским "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

В связи с этим МИД Украины выразил разочарование и вызвал посла Венгрии.

28 сентября в Европейской комиссии заявили, что оценят возможные последствия в связи с подписанием контракта на поставку российского газа в Венгрию в обход Украины.

Российский газовый монополист "Газпром" с 1 октября перестал использовать украинскую газотранспортную систему для поставки газа в Венгрию.

1 октября вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд куб. м в год, согласно которому природный газ в Венгрию будет поставляться через "Турецкий поток".

Автор: Татьяна Герасименко