Предложения Еврокомиссии также включают в себя командно-контрольное распределение газа среди стран в случае чрезвычайных ситуаций.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Еврокомиссия предлагает ограничить цену на российский газ, установив ее на уровне 50 евро за мегаватт-час.

Об этом сообщает Politico.

Предложения Еврокомиссии также включают в себя командно-контрольное распределение газа среди стран в случае чрезвычайных ситуаций.

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За установление общеевропейского ограничения цены на поставку газа из России и налога на сверхдоходы от энергоресурсов выступила Франция.

Как уточняет Politico, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о пяти "немедленных мерах", которые ЕС может принять для преодоления энергетического кризиса, в котором она обвинила Россию и изменение климата.

"Россия манипулирует нашими энергетическими рынками, и мы сталкиваемся с астрономическими ценами", — сказала она.

"Это трудные времена, и они не скоро закончатся. Но я убеждена, что у европейцев есть экономическая мощь, политическая воля и единство, чтобы одержать верх", - сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии заявила, что ЕС "также рассматривает возможность" ограничения цен на импорт газа из других стран.

Она не упомянула в своих официальных предложениях продвигаемую Испанией и некоторыми другими странами идею отделить цену на природный газ от цены на электроэнергию — одну из причин стремительного роста цен на электроэнергию на континенте.

Комиссия официально выдвинет предложение в следующий вторник, 13 сентября, после того как министры энергетики ЕС получат возможность обсудить варианты на чрезвычайном Энергетическом совете в пятницу, 9 сентября.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

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