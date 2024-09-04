'Энергоатом' опроверг недостоверную информацию об аварии на одной из АЭС

В работе одного из энергоблоков станции выявлены замечания, и блок был разгружен на 33% от номинальной мощности.

Государственная компания НАЭК Энергоатом опровергла недостоверную информацию о якобы аварии на одной из атомных электростанций.

"С целью прекращения распространения очередной недостоверной информации о якобы аварии на АЭС Энергоатом сообщает: никакой аварии на Южно-Украинской АЭС не произошло", - сообщили в компании.

В работе одного из энергоблоков станции выявлены замечания, и блок был разгружен на 33% от номинальной мощности.

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Указанная ситуация возникла в результате сложных переходных режимов, произошедших из-за вражеских обстрелов инфраструктуры

26 августа, и сопровождались значительными колебаниями параметров сети (частота, напряжение, ток).

Это событие не связано с проведением ремонтной кампании.

Специалисты Энергоатома работают над устранением замечаний к работе оборудования.

Восстановление номинальной мощности ПАЭС возможно после устранения сетевых ограничений по выдаче мощности другими АЭС, вызванными атакой России на магистральные подстанции 26 августа.