Эксперты выдвинули аргументы за введение пошлин на дизтопливо и сжиженный газ из РФ

В "Нафтогазе Украины" отмечают, что более 40% дизеля, который продают на украинских АЗС, произведено в России.

ПАО "Укртатнафта", ПАО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча" настаивают на необходимости введения пошлин на российское дизельное топливо и сжиженный газ. По убеждению компаний - это поможет Украине сделать еще один шаг к энергетической независимости от РФ.

Об этом говорится в статье ТСН.

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В "Нафтогазе Украины" отмечают, что более 40% дизеля, который продают на украинских АЗС, произведено в России, которая поддерживает своих производителей, чтобы те еще больше захватывали чужие рынки. И это создает угрозу для Украины.

«Украинского дизтоплива не увидеть в России. Зато в Украине российского, наоборот, ежегодно увеличивается. До 2017 года из РФ в Украину попадало относительно немного дизеля», - рассказывает эксперт по энергетическим вопросам Игорь Тышкевич.

Украинские добытчики и переработчики нефти пожаловались на действия России в Антимонопольный комитет, так как не могут честно конкурировать с ней. Для решения вопроса они предложили Антимонопольному комитету ввести пошлину в 8,46% на дизельное горючее из РФ. А до 2024 года увеличить его до более 25%.

Как сообщал УНИАН, Украина продолжает наполнять бюджет России, которая оккупировала Крым и некоторые районы Луганской и Донецкой области, из-за импорта больших объемов нефтепродуктов. Вместе с этим украинские нефтеперерабатывающие предприятия недогружены, что отражается на конечной стоимости топлива для потребителя.

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