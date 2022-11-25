Сейчас украинцам очень важно экономить электроэнергию, чтобы не доставлять хлопот энергетикам.

На выходных ситуация с обеспечением электроэнергией бытовых потребителей улучшится за счет того, что будут разгружены предприятия.

Об этом сообщил аналитик энергетических рынков Максим Белявский в эфире передачи "Сниданок з 1+1".

По его словам, благодаря энергетикам система возобновила свою работу в том формате, в котором она работала до последнего масштабного ракетного удара.

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"У кого-то пока ограничено электроснабжение, у кого-то нет света. Но я верю, что будут выходные и такого дефицита электрической энергии не будет за счет того, что промышленные предприятия разгрузятся и этот ресурс будет направлен на домохозяйства Украины", - сказал эксперт.

Белявский отметил, что сейчас очень важно энергосберегающе использовать электроэнергию, потому что резкое изменение потребления тоже может вызвать определенные неудобства и хлопоты для энергетиков Украины.

Блэкаут в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила очередной массированный ракетный удар по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено.

Во многих регионах произошли аварийные отключение электроэнергии также они остались без тепло- и водоснабжение. Также сообщалось о отключение электроэнергии в соседней Молдове.

По данным НАЭК "Энергоатом", по состоянию на вечер того же дня на трех украинских атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих АЭС были отключены. Речь идет о Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкую АЭС. 24 ноября АЭС постепенно начали восстанавливать свои мощности.

По состоянию на 11:00 25 ноября производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей потребление в стране. Уже работают тепло- и гидроэлектростанции, АЭС набирают мощность.

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