На выходных ситуация с обеспечением электроэнергией бытовых потребителей улучшится за счет того, что будут разгружены предприятия.
Об этом сообщил аналитик энергетических рынков Максим Белявский в эфире передачи "Сниданок з 1+1".
По его словам, благодаря энергетикам система возобновила свою работу в том формате, в котором она работала до последнего масштабного ракетного удара.
"У кого-то пока ограничено электроснабжение, у кого-то нет света. Но я верю, что будут выходные и такого дефицита электрической энергии не будет за счет того, что промышленные предприятия разгрузятся и этот ресурс будет направлен на домохозяйства Украины", - сказал эксперт.
Белявский отметил, что сейчас очень важно энергосберегающе использовать электроэнергию, потому что резкое изменение потребления тоже может вызвать определенные неудобства и хлопоты для энергетиков Украины.
Блэкаут в Украине: что известно
Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила очередной массированный ракетный удар по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено.
Во многих регионах произошли аварийные отключение электроэнергии также они остались без тепло- и водоснабжение. Также сообщалось о отключение электроэнергии в соседней Молдове.
По данным НАЭК "Энергоатом", по состоянию на вечер того же дня на трех украинских атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих АЭС были отключены. Речь идет о Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкую АЭС. 24 ноября АЭС постепенно начали восстанавливать свои мощности.
По состоянию на 11:00 25 ноября производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей потребление в стране. Уже работают тепло- и гидроэлектростанции, АЭС набирают мощность.