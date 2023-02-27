Эксперт отметил, что бензин в Украине значительно легче подделать, поэтому призвал автомобилистов переходить на автогаз.

На Западе и юге Украины продается более качественное европейское топливо в то время, как на востоке и в центре рынок наполнен продуктами мини-НПЗ местного производства. Об этом сказал основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин в комментарии агентству УНИАН.

По его словам, сейчас ниша мини-нефтеперерабатывающих заводов в Украине очень активизировалась. Были запущены все мини НПЗ, которые существовали до войны, также построили новые - идет активная переработка украинского сырья.

"Географически в Украине на мини-НПЗ плотно "сидят" центр и восток Украины, а запад и юг "сидят" на европейском горючем. На Западной Украине основные поставки из Литвы и Польши. Поэтому там меньшие расходы горючего и автомобили меньше начали ломаться", - сказал он.

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Украинским автомобилистам владелец АЗС советует переводить свои автомобили на газ потому, что его в Украине не подделывают в отличие от бензина.

"Все, кто ездят на бензине, должны переходить на газ, потому что с качеством бензина будет проблема. С бензином больше рисков по качеству, чем с дизелем. Машину в идеале надо переводить на газ, которого на рынке много и он дешевый", - сказал он.

Эксперт прогнозирует, что автогаз в этом году будет иметь цену от 45 до 60 процентов от литра бензина. Расходы этого вида горючего хоть и выше на 10-15 процентов, но он значительно дешевле, поэтому им всегда будет выгодно заправляться.

"Если вы пользуетесь дизельным топливом, то выбирайте себе одну сеть АЗС, которая устраивает вас по качеству, и не дергайтесь. Потому что будет большая конкуренция, сети будут бороться за свое имя", - посоветовал руководитель АЗС "Прайм".

Ситуация на рынке горючего в Украине: детали

Цены на топливо в Украине снижаются уже второй месяц подряд. В среднем дизельное топливо подешевело на 3,5 грн - до 51,5 грн за литр, бензин А-95 и автогаз почти на 5 грн - до 47,8 и 25 грн за литр соответственно.

Эксперты советуют автомобилистам не запасаться талонами на топливо из-за возможного снижения его стоимости.

Правительство Украины анонсировал создание минимального запаса топлива и нефти для обеспечения жизнедеятельности страны и поддержания ее энергетической безопасности.