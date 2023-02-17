Наблюдается тенденция к снижению цен на бензин и дизель, потому что трейдеры в последние месяцы запасались нефтепродуктами.

На сегодня нет необходимости запасаться талонами на топливо из-за того, что рынок перенасыщен и есть тенденции к снижению цен.

Об этом сообщил руководитель сети автозаправочных станций ОККО Василий Даниляк в эфире информационного телемарафона.

По его словам, наблюдается тенденция к снижению цен на бензин, дизель, потому что трейдеры в последние месяцы запасались нефтепродуктами.

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"В течение декабря и января трейдеры на фоне ожидания дефицита в Европе из-за влияния эмбарго на российскую нефть завезли в Украину много топлива. У нас рынок оказался перенасыщенным", - сказал он.

Кроме того, по его словам, уже в феврале ожидается, что будет завезено ресурса более 730 тыс. тонн по импорту.

"А это больше чем, например, в октябре или ноябре. При этом реализация в феврале обычно меньше", - отметил Даниляк.

Он подчеркнул, что за последние две недели очень снизились котировки на нефтепродукты, что заставило владельцев АЗС, которые накопили на своих складах большие запасы, снижать цену.

"Цены снижаются и в мелкой группе, этот рынок реагирует быстрее. При этом рынок заправочных станций с некоторым лагом на это реагирует, но реагирует в сторону снижения", - пояснил руководитель сети АЗС.

При этом он советует украинским автомобилистам не запасаться талонами на топливо, поскольку что из-за колебаний в сторону снижения цены покупатель рискует переплатить.

Рынок топлива в Украине

Цены на топливо в Украине снижаются уже второй месяц подряд. В среднем дизельное топливо подешевело на 3,5 грн - до 51,5 грн за литр, бензин А-95 и автогаз почти на 5 грн - до 47,8 и 25 грн за литр соответственно.

5 декабря 2022 года заработали санкции ЕС, из-за которых российская нефть оказалась на главном для России рынке - европейском - в "черном" списке. Евросоюз отказывается от закупки этого ресурса у страны-террориста. Более того, для продажи российской нефти через третьи страны установлен ценовой "потолок".

С 5 февраля вступил в силу запрет на морскую транспортировку российских нефтепродуктов.

Ранее директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отмечал, что европейцы нервничают из-за ожидания второго этапа эмбарго на российскую нефть в феврале 2023 года, поэтому ситуация с горючим в Украине может быть также напряженной.

Средняя цена на сжиженный газ с 11 по 12 января в сетях АЗС уменьшилась на 15 копеек, до 29,55 грн/л.

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