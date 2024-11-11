Некоторые европейские банки и страховщики продолжают финансировать путинскую войну в Украине через теневой флот. Об этом заявил соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.
Он напомнил, что недавнее расследование Le Monde "Подставные компании, корабли-призраки и тайные трейдеры: как Россия обходит западные нефтяные санкции" раскрыло масштабную схему, в которой замешаны крупнейшие европейские банки и страховые компании.
Ключевые организаторы схем: Этибар Эюб - азербайджанский трейдер, оперирующий с Dubai Platinum Tower и Тахир Гараев - основатель Coral Energy. Оба находятся под расследованием Минюста США (но не украинских правоохранителей).
Структура теневых операций, по описанию французских расследователей, состоит из так называемых "Синих команд", составляющих публичную часть - это Coral Energy (сейчас новое название, типа ребрендинг, "2Rivers"), официальные контракты с западными банками и обеспечивающих "легальный фасад" операций. Вторая часть - "Красные команды" - теневая часть, состоящая из Blackford Corporation, Nord Axis, Bellatrix Energy (уже в черном списке США), которые работают напрямую с российской нефтью.
Схема работы такова: "Красные команды" покупают российскую нефть и проводят перевалку в море (например, операция Osaka - Marlin-Lome). Далее смешивают с другой нефтью (даже 1-2% достаточно для изменения происхождения). После этого уже "Синие команды" продают "чистый" продукт.
"Теперь кто эти "Чистые" европейцы с грязными руками - Société Générale, который заявляет о полной поддержке санкций, оказывается, тайно финансирует (!) схемы обхода ограничений на €51.9 млн; Raiffeisen Bank, который также публично осуждает агрессию, но предоставил €2.2 млн на развитие теневого флота; UBS, гордящийся своей репутацией, также тихо кредитует нефтяные схемы путина. Но банки - это лишь верхушка айсберга. TotalEnergies, Shell и BP годами рассказывали о "прекращении работы с Россией". Реальность же они продолжают закупки через подставные компании, игнорируют происхождение нефтепродуктов и закрывают глаза на очевидные нарушения. Страховщики не отстают - британская West of England и норвежская Gard уверяют в "строгом соблюдении санкций" но при этом страхуют перевозки выше ценового потолка, принимают фальшивые сертификаты происхождения и обеспечивают работу теневого флота", - возмутился эксперт.
Анатолий Амелин считает, что Украина сейчас может создать межведомственную группу по мониторингу теневого флота, инициировать международное расследование, ввести санкции против компаний-нарушителей, их номинальных владельцев, бенефициаров, менеджеров и требовать от партнеров реального, а не декларативного соблюдения санкций.
"Пока Украина сама не начнет жестко давить на европейских партнеров и не создаст действенный механизм борьбы с теневым флотом - война будет продолжаться на деньги "цивилизованной" Европы. Европа продолжает играть двойную игру - публично осуждает агрессию, но тайно финансирует путинскую военную машину через банки, страховщиков и нефтяные компании", - подчеркнул он.
Он напомнил, что экспорт нефти это 25% доходов российского бюджета, из которого 30% расходов - это расходы на убийство украинцев. А теневой флот еженедельно приносит Путину на финансирование войны в Украине 1,3 млрд евро, а это 26 тысяч "шахедов" в самой дорогой комплектации (за $50 тыс), которыми каждый день терроризируют украинцев или 325 современных САУ 2С42 "Лотос" или 5 Ту-160, которые пускают по Украине ракеты.
Продажа российской нефти - последние новости
Управление по борьбе с мошенничеством Европейского союза (OLAF) начало расследование лазейки, позволяющей таким странам, как Турция, экспортировать санкционированную российскую нефть в блок под другой маркой.
Расследование началось после того, как журналисты раскрыли, что миллионы баррелей московского топлива, вероятно, прибывали в блок после ребрендинга в Турции, несмотря на запрет на такой российский импорт.