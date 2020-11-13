Стороны обсудили пути активизации сотрудничества Украины и Еврокомиссии в сфере построения стратегического партнерства.

Европейский банк реконструкции и развития готов предоставить Украине кредит в 200 млн евро для верификации запасов месторождений полезных ископаемых.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, это обсуждалось во время онлайн-встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля и вице-президента Европейской комиссии по вопросам межинституциональных отношений и прогнозирования Мароша Шефчовича.

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Стороны обсудили пути активизации сотрудничества Украины и Еврокомиссии в сфере построения стратегического партнерства между ЕС и Украиной в этой сфере.

Как отметил премьер, для Украины важно инициировать совместный проект по геологическому изучению рудопроявления полезных ископаемых и в течение 2021 года подготовить к аукциону несколько месторождений тех минералов, которые отнесены к стратегическому перечню Евросоюза.

«Мы предварительно разговаривали с ЕБРР о возможном проекте верификации запасов месторождений полезных ископаемых в Украине. ЕБРР готов предоставить примерно 200 млн евро. Для Украины важной была бы помощь ЕС в рассмотрении такой кредитной линии на уровне Еврокомиссии, чтобы мы с ЕБРР смогли проработать этот вопрос. Этот проект касается не только верификации запасов, но и подготовки месторождений к аукциону», - цитирует Шмыгаля его пресс-служба.

Шмыгаль отметил, что основной целью Украины в сфере экономического сотрудничества с Европейским Союзом является дальнейшая интеграция Украины во внутренний рынок ЕС, как это закреплено в положениях Соглашения об ассоциации, а также отметил, что Украина поддерживает намерения Евросоюза развивать стратегическое партнерство с другими странами.

«Рассматриваем возможности для совместной разработки с ЕС подходов по использованию украинского потенциала в добывающей отрасли, чтобы помочь ЕС и вместе строить глобальные конкурентоспособные производственные цепочки добавленной стоимости в Европе», - цитирует премьера его пресс-служба.

Премьер-министр также поприветствовал запуск Европейского Альянса Критической Сырья, высказав уверенность, что украинские стейкхолдеры присоединятся к деятельности альянса и наладят взаимовыгодное сотрудничество с европейскими партнерами.

Шмыгаль также предложил применить инновационный кластерный подход в развитии сотрудничества в сырьевой сфере.

«Мы могли бы рассмотреть возможность строительства на территории Украины завода по производству аккумуляторов для электрокаров или производства электроавтобусов, которые могли бы поставляться в страны Европы и на другие мировые рынки», - цитирует премьера пресс-служба.

Хронология событий

6 ноября Кабинет министров презентовал результаты аудита отечественной экономики и векторы экономического развития до 2030 года. Среди прочего во время презентации премьер указал, что Украина в ближайшие 10 лет может резко нарастить разработку месторождений полезных ископаемых, что может принести 400 млрд долл. дополнительного ВВП за этот период.

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Автор: Дмитрий Шварц