Он пояснил, что несколько ракет могут уничтожить тепловую электростанцию, тогда как на ветровой электростанции они смогут повредить лишь один-два ветряка.

ДТЭК развивает распределенную генерацию в Украине для увеличения устойчивости энергетической системы к обстрелам. Об этом в интервью изданию Forbes заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Мы сейчас - крупнейший инвестор в распределенную генерацию. Это действительно сделает украинскую энергосистему более устойчивой к атакам", - сказал он.

Тимченко напомнил, что компания ДТЭК подчеркивает необходимость развития распределенной генерации с первых месяцев полномасштабной войны.

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Он пояснил, что несколько ракет могут уничтожить тепловую электростанцию, тогда как на ветровой электростанции они смогут повредить только один-два ветряка.

В то же время Тимченко добавил, что для развития распределенной генерации ДТЭК нуждается в долговом финансировании.

"Коммерческие банки не кредитуют украинские компании без гарантий экспортно-кредитных агентств, которые должны получить лимиты от своих правительств. Украина сейчас находится в красной зоне рисков. Сейчас мы обсуждаем такое страхование с одним из европейских фондов, чтобы разблокировать финансирование второй очереди Тилигульской ВЭС", - подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, в 2023 году ДТЭК Рината Ахметова ввел в эксплуатацию первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью в 114 МВт в 100 км от линии фронта.

Это первая в мире ветроэлектростанция, которая была построена в условиях войны.