Группа ДТЭК и американская GE Vernova заключили меморандум о взаимопонимании для создания более мощной и стабильной энергосистемы Украины.

Об этом говорится в сообщении компании Рината Ахметова.

Отмечается, что меморандум был подписан в Берлине в рамках Ukraine Recovery Conference генеральным директором ДТЭК Максимом Тимченко и генеральным директором направления сетевых решений компании GE Vernova Виктором Камышевым. Во время церемонии подписания также присутствовали помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт и директор по вопросам устойчивого развития GE Vernova Роджер Мартелла.

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Меморандум предусматривает совместные проекты в сфере ветроэнергетики и развития и модернизации сетевой инфраструктуры для увеличения надежности ее работы.

Кроме того, планируется работа над долгосрочными решениями для производства электроэнергии, такими как парогазовые установки для обеспечения надежности и гибкости украинской энергосистемы.

"GE Vernova и ДТЭК имеют давнюю историю сотрудничества, и я уверен, что сегодняшнее соглашение знаменует собой начало гораздо более широких отношений в Украине и ЕС: от электросетей и ветроэнергетики - до газовых турбин и малых модульных реакторов. Вместе наши две компании могут сыграть ключевую роль в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины сегодня, а также в создании чистой и устойчивой энергетической системы в будущем", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Ранее американская компания Honeywell и группа ДТЭК подписали соглашение об углублении сотрудничества для развития энергетической инфраструктуры в условиях полномасштабной войны в Украине.