Компания ДТЭК проходит этап получения всех необходимых разрешений и документов для строительства Полтавской ВЭС на 650 МВт.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Ветроэнергетика имеет множество стратегических преимуществ - скорость строительства, рассредоточенность турбин и наибольшую генерацию с начала осени до конца весны. Именно поэтому она должна стать основой для восстановления энергетического потенциала Украины в ближайшие годы. В соответствии с этим, мы и продолжаем комплексно готовиться к реализации проекта Полтавской ВЭС на 650 МВт мощности", - заявил заместитель генерального директора ДТЭК ВИЭ Олег Соловей.

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Также в компании сообщают, что недавно на территории Глобинской громады была смонтирована вторая метеомачта для проведения ветромониторинговой кампании.

"Вместе с первой они являются крупнейшими в Украине и имеют высоту 160 метров. Использование двух метеомачт связано с необходимостью точной оценки ключевых параметров - направлений ветровых потоков и силы ветра, поскольку ветропарк будет размещаться на очень большой территории", - добавляют в ДТЭК.

Параллельно идут орнитологические исследования. Специалисты уже предоставили компании орнитологический отчет за период полугодового мониторинга весенней миграции, который подтверждает правильность предыдущей схемы расположения ветротурбин и отсутствие их влияния на миграцию птиц. Далее орнитологи будут выполнять исследования осенней миграции птиц рядом с перспективной ВЭС.

Вместе с тем, компания начала коммуникацию с землепользователями по отводу земельных участков для дальнейшего размещения пяти подстанций 330кВ и ветротурбин.

Напомним, в 2023 году ДТЭК ввел в эксплуатацию первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью в 114 МВт в 100 км от линии фронта.

Также на конференции COP28 ДТЭК и ведущий в мире производитель ветротурбин компания Vestas подписали меморандум, который предусматривает завершение строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции - Тилигульской ВЭС в Николаевской области. Общий объем инвестиций в проект превышает 650 млн евро, а установленная мощность станции составит 500 МВт.