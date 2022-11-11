В рамках военной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" бизнесы SCM регулярно помогают ВСУ и силовым структурам.

ДТЭК в рамках инициативы Стальной фронт бесплатно предоставил украинским военным и медикам электроэнергию на сумму более 250 миллионов гривень.

Об этом говорится в сообщении компании.

В рамках инициативы, медицинские и военные учреждения в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях получили 45,15 млн кВт∙ч электроэнергии. Это позволило государственному бюджету сэкономить 250 миллионов гривень и направить эти средства на неотложные нужды обороны.

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Бесплатной электроэнергией обеспечивается более 100 государственных и коммунальных медицинских учреждений, а также военные и силовые структуры.

В частности электроэнергией была обеспечена Днепропетровская областная клиническая больница им. И. И. Мечникова, Днепропетровская областная детская клиническая больница, Киевская городская клиническая больница №8 и другие.

Напомним, в рамках военной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" бизнесы SCM регулярно помогают ВСУ и силовым структурам. В частности, было изготовлено и передано более 150 тыс бронежилетов, более двух тысяч дронов и раций, 700 авто, полмиллиона литров топлива и др. Всего с начала войны бизнесы SCM направили на помощь Украине и украинцам свыше 3 млрд грн, и каждый день эта цифра растет.