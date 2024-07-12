Сентябрь и октябрь будут месяцами с наименьшими отключениями при отсутствии дополнительных разрушений.

Россия за последние два года массовых ударов по украинской энергетике не достигла своей цели, считает бывшая советница главы Нафтогаза, член координационного комитета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль.

"Я бы сказала нет, потому что они очень рассчитывали, насколько я понимаю, на психологический эффект от разрушения нашей энергосистемы, они рассчитывали поднять волну беженцев. Но они опять просчитались в реакции украинцев. Да, нам всем очень тяжело, но волны эмиграции не произошло", - сказала она в интервью "Украинской правде".

Зеркаль отметила, что украинцы сейчас переживаем очень тяжелый месяц, а в августе должно стать немного легче - выйдут из ремонта атомные блоки.

Видео дня

"Сентябрь - октябрь будут месяцами с наименьшими отключениями, если не будет никаких дополнительных разрушений. А потом будет зимний период и ожидать какого-то облегчения пока неоткуда", - добавила она.

Ситуация с энергетикой в Украине - последние новости

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что через десять дней можно ожидать улучшения ситуации в энергетике. Это связано с выводом из ремонта блока АЭС и уменьшением жары.

Государственная инспекция энергетического надзора Украины углубленно проверит применение операторами системы распределения графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях, сообщил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян.

Вас также могут заинтересовать новости: